Гомельчанина, обратившегося анонимно, не устраивает состояние тротуаров по улице Советской в районе рынка, ремонта требуют и ступеньки.

Нина Николаевна из деревни Адамовка Речицкого района рассказала, что в их населенном пункте гравийная дорога, которую более 20 лет не ремонтировали.

Житель города над Сожем Григорий Леонович просит посодействовать в покраске скамеек в части сквера по проспекту Победы.

На прием граждан к главе депутатского корпуса Гомельщины приехал житель агрогородка Черетянка Гомельского района. Максим Алексеевич недоволен тем, как в населенном пункте наводится порядок на земле.

Все обращения взяты на контроль.

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