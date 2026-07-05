Что готовит погода на предстоящую неделю в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов, передает БЕЛТА.

«Жара, наконец-то отступила, уступив место долгожданной прохладе. Нас ждут достаточно комфортные дни, а солнце не будет палить нещадно. Но в любой момент небо может нахмуриться, порывы ветра принесут с собой ливни и грозы», — отметил он.

В понедельник, 6 июля, на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются дожди и грозы. Под утро — местами туман. Ветер западных направлений, умеренный, временами порывистый. Ночью — от плюс 10 до 15 градусов, днем от 19 до 24 градусов тепла. , на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются дожди и грозы. Под утро — местами туман. Ветер западных направлений, умеренный, временами порывистый. Ночью — от плюс 10 до 15 градусов, днем от 19 до 24 градусов тепла.

Во вторник небесными процессами продолжит управлять атмосферные фронты и неустойчивые влажные воздушные массы. Ожидается облачная, с непродолжительными прояснениями погода. Ночью и утром по северо-западной половине, днем в большинстве районов — кратковременные дожди и грозы. Ветер — западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Влажность до 80%. Ночью от 9 до 15 градусов тепла, днем — 17-23 градусов выше нуля. По юго-востоку страны — до 25 градусов.

В среду за погоду станет отвечать активный атмосферный фронт от циклона с центром над Балтийским морем. Он принесет ненастную погоду: дожди, грозы, сильные ливни. Ночью и утром местами возможен туман. Влажность высокая — до 90%. Ветер западный, северо-западный порывистый. Ночью — от 12 до 17 градусов тепла, днем — 18-23. По югу и юго-западу — до 25 градусов.

В четверг погодные условия продолжит определять ненастный атлантический циклон. Дожди различной интенсивности пройдут повсеместно. Большая вероятность гроз. Ветер северо-западный порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Температура воздуха ночью составит от 9 до 13 градусов, днем от 17 градусов тепла по северу и до 23 по югу.

В пятницу, 10 июля, погода останется под влиянием атмосферных фронтов. Они принесут кратковременные грозовые дожди. В целом, будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный порывистый, временами сильно порывистый. Ночью и утром местами непродолжительный туман. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла, днем — от 13 градусов по северо-востоку до 19 по юго-западу.

В выходные погодой продолжит управлять влажные неустойчивые воздушные массы. «А это значит, что без осадков снова не обойдется», — подчеркнул Дмитрий Рябов.

В субботу, 11 июля, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Сохранится большая вероятность гроз. Ветер западной четверти, умеренный. Влажность — до 70%. Температура ночью — от 10 до 15 градусов тепла, днем — от плюс 13 до плюс 17. В западных районах — от 18 до 23 градусов.

В воскресенье погода существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями. И снова дождливо. Ночью и утром местами туман, видимость составит до полукилометра. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью около 12 градусов тепла, днем от плюс 17 на северо-западе Беларуси, до 25 тепла — в крайних южных районах страны.