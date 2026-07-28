Дом – это место, где должно быть тепло, уютно и, главное, безопасно. Но, к сожалению, не все могут обеспечить эту безопасность самостоятельно. Пожилые люди, граждане с инвалидностью, многодетные семьи – те, кто особенно нуждается в нашей поддержке и защите.





В территориальном центре социального обслуживания населения открыт благотворительный счет. Каждый желающий, будь то крупное предприятие или просто неравнодушный житель, может принять участие в благородном деле – обеспечении пожарной безопасности уязвимых категорий граждан.

На что пойдут собранные средства? На приобретение и установку автономных пожарных извещателей (АПИ), ремонт печного отопления, замену ветхой электропроводки в домах подопечных центра. Даже самый скромный вклад может предотвратить большую беду и спасти чью-то жизнь.

Давайте вместе сделаем этот мир чуточку безопаснее и теплее!

Реквизиты для оказания спонсорской/благотворительной помощи:

* Получатель: учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района»

* УНП 490177686, ОКПО 03199798

*р/с BY53 AKBB 3642 4095 6003 0310 0000, благотворительный счет

* Банк-получатель: ОАО «АСБ Беларусбанк»

* БИК AKBBBY2X

* Назначение платежа: благотворительная помощь на обеспечение пожарной безопасности граждан.