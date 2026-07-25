Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, чья работа не терпит промедления. Они всегда на посту, и ни одна секунда не тратится зря, ведь от их скорости и профессионализма зависят жизни.

Верность долгу

Заместитель начальника районного отдела по ЧС Виктор Протченко уже 27 лет неразрывно связан с МЧС. Начинал в Гомеле, возглавлял пожарную аварийно-спасательную часть, затем перешел в Буда-Кошелевский район на другую должность. Сегодня он отвечает за кадровое обеспечение, но по-прежнему продолжает выезжать на чрезвычайные ситуации.

За годы службы Виктор Александрович видел немало пожаров. В памяти и недельное тушение торфяников в Житковичах, и крупные обрушения, и возгорания в жилом секторе. Главное правило, которым он руководствуется на службе, – относиться к каждому вызову так, будто речь идет о собственном доме. И куда бы ни приехали спасатели, делать все с честью и достоинством.

В этом году Виктор Протченко уходит на заслуженный отдых. «Надо давать дорогу молодым», – говорит он. И уходит со спокойной душой: обучению молодого поколения в рядах РОЧС всегда уделялось особое внимание. Опытные наставники передают знания, помогают освоиться, делятся секретами мастерства. Поэтому за будущее отдела Виктор Александрович не переживает, уверен, что все будет хорошо. Кроме того, и в семье растет достойная смена: его дочь учится в старших классах и планирует поступать в университет МЧС на направление пожарной и промышленной безопасности.

Начало большого пути

Примером того, как в РОЧС закрепляются молодые люди, стал спасатель-пожарный ПАСЧ №1 Никита Винокуров. В отделе трудится с апреля 2024-го, родом он из Гомеля. По образованию контролер-кассир – оператор ЭВМ планировал пойти в воздушно-десантные войска, однако решил попробовать свои силы в МЧС – и не прогадал.

Сначала была стажировка, затем курсы в учебном центре. Там он получил профессию пожарного-спасателя и допуск к самостоятельной работе. Первое время было непросто: новая обстановка, новые требования, большая ответственность. Но интерес к профессии и поддержка коллектива сделали свое дело.

Коллеги и руководство отмечают его перспективность и серьезный подход к работе. Сам Никита признается, что многому научился у командира части Сергея Евсеенко. Изначально именно он помогал ему, подсказывал, как действовать в той или иной ситуации. Сейчас Никита чувствует себя полноценной частью команды и убежден: на старших товарищей всегда можно положиться.

Молодой спасатель уже успел зарекомендовать себя как человек, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность. «Нужно быть выносливым, собранным и готовым к любым неожиданностям», – утверждает он. И эти качества у огнеборца определенно есть.

Важное звено в едином механизме

Диспетчер ЦОУ РОЧС Ольга Заливанская принимает звонки на линии «101» и «112», фиксирует информацию, оценивает ситуацию и направляет технику. Ее голос первым слышит человек, попавший в беду, и от нее зависит, как быстро прибудет помощь.

В РОЧС Ольга Вячеславовна трудится с декабря 2022 года. По образованию экономист, специальных знаний для работы диспетчером у нее не было. Но это не стало преградой: прошла стажировку, затем обучение и только после этого приступила к работе. Сначала было непросто, но со всем она справилась и о смене профессии нисколько не пожалела.

По мнению нашей героини, главное для диспетчера – уметь сохранять спокойствие в любой ситуации. Звонящие чаще всего напуганы и не могут четко объяснить, что случилось. Их нужно успокоить, задать правильные вопросы и передать информацию спасателям.

Работать в одиночку, уверена Ольга Вячеславовна, здесь невозможно. Коллектив – это единое целое, где все готовы прийти друг другу на помощь. И все в полной мере осознают: от того, как сработает каждый, зависит общий итог.

Активное участие Ольга Заливанская принимает и в общест-венной жизни района: является членом Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Для нее это возможность быть голосом молодежи, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие малой родины и страны.

За каждым вызовом, за каждой спасенной жизнью стоит самоотверженный труд многих людей. И пока есть такие профессионалы, можно быть спокойными: помощь придет вовремя.

Елизавета МАЛАЯ

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