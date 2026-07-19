На праздник собрались жители и уроженцы населенного пункта, почетные гости. По традиции чествовали тех, кто вносит свой вклад в развитие и благоустройство деревни, долгожителей-юбиляров, молодые семьи. Мероприятие сопровождалось концертом. Радость и хорошее настроение зрителям дарили творческие коллективы и индивидуальные исполнители. Кроме того, в рамках праздника были организованы выставки творчества местных жителей. Все желающие могли представить свои работы. Для детей оборудовали горки и другие развлечения, чтобы каждый маленький житель аг. Глазовка смог весело провести время.

День деревни прошел в теплой, дружеской атмосфере и стал настоящим праздником для всех жителей.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников