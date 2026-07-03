Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения.

«День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков — 3 июля 1944 года — для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма», — говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что в День Независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день.

«Поэтому каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси: «С праздником! С Днем Республики!»