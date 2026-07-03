3 июля наша страна отметит День Независимости. Для каждого белоруса это событие ассоциируется с миром, процветанием и стабильностью. С чем связывают эту дату молодые люди, узнала корреспондент «Авангарда».

Алексей КУСТОВ, учащийся аграрно-технического колледжа:

– Для меня и моей семьи это по-настоящему значимый праздник. В этот день я с гордостью вспоминаю своего прадедушку Ивана Игнатьевича Верховода. Он был настоящим героем: прошел всю войну и, к счастью, вернулся домой без ранений. Я никогда его не видел, но память о нем живет в нашей семье. По просьбе бабушки бережно храню боевые медали прадеда как самую дорогую реликвию. Это не просто награды – это символ мужества, стойкости и той огромной жертвы, которую принесли наши предки ради мира.

Илья КУПРИЕНКО, учащийся аграрно-технического колледжа:

– Для каждого белоруса, патриота своей страны, государственные праздники имеют особое значение. В этот день мы с благодарностью и глубоким уважением отдаем дань памяти тем, кто воевал, кто подарил нам свободу и мирное небо ценой собственной жизни. Сегодня мы не вздрагиваем от взрывов снарядов и свиста пуль, не боимся за своих близких. И наша главная задача – беречь этот мир, помнить о его ценности и делать все, чтобы ужасы войны остались лишь на страницах истории.

Валерия ЛАБАНОВА, ученица СШ №1 райцентра:

– Сегодня у нашей молодежи есть все необходимое для успешной и счастливой жизни. Главное – правильно воспользоваться теми возможностями, которые открывает перед нами наша страна. Важно чтить историю своего Отечества, ценить вклад предков, приносить пользу Беларуси своим трудом, знаниями и любовью к Родине. Пока мы помним их подвиг, герои Великой Отечественной войны навсегда будут живы в наших сердцах.

Полина БОБКОВА, учащаяся средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

– День Республики – особая дата, которая много значит для меня. Это день, когда наша страна обрела независимость, изменив ход истории. Я горжусь тем, что живу в суверенном государстве, и считаю нашу свободу главным достижением. Этот праздник – напоминание о том, что мы – единый народ и наша сила – в сплоченности.

Инна Костянко, фото автора