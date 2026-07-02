Для эвакуации пассажиров и водителей атакованного дроном автобуса в Брянской области выехала спецгруппа из Гомеля. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.





«Сегодня в 11.55 на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В салоне находились 19 пассажиров», — рассказали в облисполкоме.