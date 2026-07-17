Мероприятие приурочено 102-й годовщине со дня образования Буда-Кошелевского района и является символом гордости за Беларусь, мира и согласия.

Колонна мотоциклистов выстроилась в ряд на городской площади под государственными флагами. Участников поприветствовала заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова: «День образования нашего района – это праздник всех, кто связал свою судьбу с этой землей, кто гордится ее прошлым, живет настоящим и верит в будущее. За годы своей истории Будакошелевщина прошла большой и славный путь. У ее истоков стояли поколения тружеников, ветеранов, людей, которые развивали сельское хозяйство, промышленность и строили социальную инфраструктуру. Сегодня их дело продолжают те, кто своим ежедневным трудом – на полях и фермах, в школах и больницах, на предприятиях и в учреждениях культуры – создает историю сегодняшнего дня. Главная гордость и ценность нашего района – это люди. Спасибо каждому из вас за преданность малой родине, за вклад в ее развитие, за трудолюбие и отзывчивость. Благодаря усилиям каждого Будакошелевщина год от года становится комфортнее, красивее и уютнее. Обращаясь к молодежи, хочу сказать: вам продолжать традиции и приумножать славу родной земли. Именно ваша энергия, ваши горячие сердца – залог нашего общего будущего. Сегодняшний праздник открывает мотопробег. И это не случайно. Колонна мотоциклистов с флагами Республики Беларусь и нашего района – яркий символ нашей сплоченности, силы и единства. Это дань уважения истории и одновременно уверенный взгляд в будущее. Пусть гул моторов станет символом энергии и динамики, с которой наш район движется вперед!»

Людмила Адамовна пожелала всей Будакошелевщине стабильного роста и процветания, а каждой семье – мира, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.



К мотопробегу, маршрут которого пролегал по улицам Буда-Кошелева, присоединилось порядка 120 участников.

Продолжилось мотошоу показательными выступлениями. Фотосессия и дружеское общение завершили яркое и динамичное событие.

Наталья Логунова

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