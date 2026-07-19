Высказать слова любви родному уголку и благодарности работникам сельхозпредприятия пришли почетные гости и руководство хозяйства, жители и уроженцы деревни. От пенчинских хлеборобов гостям мероприятия поднесли праздничный каравай.

У каждой деревни, как и у человека, есть своя судьба, своя история. История Пенчина началась в далеком 1846 году, когда богатый помещик решил разработать здешние земли. Крестьяне вырубали лес, корчевали пни и говорили: «Идем пеньку чинить». Так и родилось название – Пенчин. В 1848 году на новом месте уже было 55 дворов. Прошли годы, но в Пенчине сохранили все хорошее, что формировалось на протяжении славной истории: трудовые династии, культурные и нравственные ценности, любовь к своей земле, своему краю.

Каждый год оставляет свой след в облике деревниа. И за всем этим стоят люди разных профессий и увлечений, разного возраста. Именно они делают деревню лучше и красивее. В номинации «Молодой житель» награжден Тимур Евсеенко, диплом и подарок вручили его маме Веронике Евсеенко. В номинации «Многодетная семья» отмечена семья Виктора и Тамары Ионан, в которой воспитываются пятеро детей. Чествовали и тех, чей возраст – мудрость и почет. 85-летие отметила Мария Артемовна Шевцова, 90-летие – Евдокия Сенохоновна Дроздова, Любовь Кондратьевна Ковалева, Мария Семеновна Новик.

В связи с юбилеем ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» грамоты и подарки вручили работникам, которые многие годы своей жизни посвятили работе в сельском хозяйстве, отдавая силы и здоровье нелегкому каждодневному труду. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» награды удостоен Владимир Евсеенко. За добросовестный, честный труд и в честь 55-летия ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» награждены операторы машинного доения МТК-600 Светлана Евсеенко и Светлана Романенко, животновод по доращиванию телят МТК-600 Надежда Чикинува, оператор по искусственному осеменению Оксана Кириченко, бригадир ТФ «Пенчин 2» Светлана Альховская, бухгалтер Галина Карпенко, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства Александр Ладисов и Александр Максименко, животновод МТФ «Пенчин 1» Александр Рябцев, полеводы растениеводческой бригады Людмила Кучерова и Валентина Хвостенкова, агроном по защите растений Тамара Старовойтова, главный бухгалтер Майя Дроздова.

Веселое настроение на празднике создавали концертные номера творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, работали выставки и гостиные дворы организаций. Дискотека завершилась праздничным салютом.

Спонсорами мероприятия выступили ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», районная профсоюзная организация «Белоруского професионального союза работников АПК», ППО ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», ООО «Маслюковторг».

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников