Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 000 шагов».

Дневная норма в 10 000 шагов давно стала символом заботы о себе. Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить.

ЧТО МОЖНО ВЫИГРАТЬ:

— главный приз — сертификат на путешествие номиналом 15 000 BYN;

— 10 сертификатов по 1 000 BYN;

— в промежуточных розыгрышах «Месяц в кедах»: Кроссовки, смарт‑часы, сертификаты в SPA и спортивные магазины;

— мерч «Марафона 10 000 шагов».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ:

1️⃣ Зарегистрируйся с 7 июля по 14 августа на сайте shagaibel.by и создай личный кабинет;

2️⃣ Выбери фитнес‑приложение, которое будет считать твои шаги;

3️⃣ Подпишись на аккаунты @sportclub.by (https://www.instagram.com/sportclub.by/) и @shagai.bel (https://www.instagram.com/shagai.bel/);

4️⃣ Ежедневно проходи не менее 10 000 шагов в течение 100 дней — с 24 июля по 31 октября;

5️⃣ Загружай в личный кабинет скриншоты из фитнес‑приложения с датой и количеством шагов, чтобы подтверждать свою активность;

5️⃣ Собери 1 000 000 шагов к 31 октября;

6️⃣ Подтверди минимум 80 дней Марафона, чтобы претендовать на главный приз.

Присоединяйся, шагай …и помни

Каждый шаг имеет значение

#ШагайБеларусь