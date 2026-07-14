Какие мероприятия включены в программу Дней Союзного государства на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», рассказали БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

Мероприятия Дней Союзного государства пройдут с 16 по 19 июля. Так, на торжественной церемонии открытия форума пройдет вручение премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, а 17 июля состоится пресс-конференция лауреатов этой награды. Вечером 17 июля в Летнем амфитеатре состоится гала-концерт «Юбилейный календарь Союзного государства», во время которого будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства.

18 июля в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова будет организован круглый стол «Фундаментальные основы Союзного государства и современные геополитические вызовы». В этот же день в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» пройдет концерт джазовых оркестров Беларуси и России, а в концертном зале «Витебск» — цирковое представление «Цирколетто».

Завершится программа Дней Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске» 19 июля в областной филармонии большим джазовым концертом коллектива под управлением Петра Востокова.-