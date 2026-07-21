С 1 сентября более 300 белорусских учреждений образования подключатся к автоматизированной системе «Электронная школа».





Проект должен упростить взаимодействие между педагогами, учащимися и родителями, а также заменить бумажный документооборот на современные цифровые форматы, отметили в Минобразования.

Электронные журналы и дневники

В ведомстве подчеркнули, что в пилотных школах внедрят электронные журналы и дневники. А новые инструменты системы учащиеся, их родители и учителя будут осваивать постепенно.

Поэтапный переход на «цифру» во всех учреждениях образования страны запланирован на 2026/2027 учебный год.

Как подготовиться к «Электронной школе»

Для комфортного старта в новом формате для педагогов и родителей проведут обучающие вебинары. Кроме того, организуют постоянную техподдержку пользователей.

Если в школе уже есть электронная платформа — изменений не будет

В Министерстве образования подчеркнули: если школа уже использует другие электронные платформы, то в новом учебном году там ничего не меняется — работа будет вестись в прежнем режиме.

mlyn.by