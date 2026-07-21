С 1 сентября более 300 белорусских учреждений образования подключатся к автоматизированной системе «Электронная школа».
Проект должен упростить взаимодействие между педагогами, учащимися и родителями, а также заменить бумажный документооборот на современные цифровые форматы, отметили в Минобразования.
Электронные журналы и дневники
В ведомстве подчеркнули, что в пилотных школах внедрят электронные журналы и дневники. А новые инструменты системы учащиеся, их родители и учителя будут осваивать постепенно.
Поэтапный переход на «цифру» во всех учреждениях образования страны запланирован на 2026/2027 учебный год.
Как подготовиться к «Электронной школе»
Для комфортного старта в новом формате для педагогов и родителей проведут обучающие вебинары. Кроме того, организуют постоянную техподдержку пользователей.
Если в школе уже есть электронная платформа — изменений не будет
В Министерстве образования подчеркнули: если школа уже использует другие электронные платформы, то в новом учебном году там ничего не меняется — работа будет вестись в прежнем режиме.