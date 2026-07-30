Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране (урожай. — Прим. БЕЛТА) должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 млн тонн дадите — это будет великое достижение», — сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим глава государства высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Президент уверен: белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина.

«Все можем, если есть дисциплина. Где Президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю, — заметил Александр Лукашенко. — Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина — мы все сможем».

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