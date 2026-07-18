По оперативным данным на 18 июля с полей республики намолочено 1 миллион 26 тысяч тонн зерна. Убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Средняя урожайность составляет 42,5 ц/га, что выше прошлогоднего на 3,8 ц/га

Общий каравай в разрезе областей/тысяч тонн: Бресткая — 238, Витебская — 55, Гомельская — 140 , Гродненская — 219, Минская — 281, Могилевская — 93.

Кстати, в прошлом году первый миллион собрали лишь 23 июля. Идем с опережением, темпы не сбавляем!