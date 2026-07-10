Вот несколько аппетитных фактов:
- искусство жарки мяса — одно из древнейших: археологи считают, что наши предки начали готовить мясо на огне более 1,5 миллионов лет назад. Огонь не только делал пищу безопаснее, но и раскрывал новые оттенки вкуса;
- в разных странах у жареного мяса свое «лицо»: в Аргентине — это асадо на открытом огне, в Корее — самгёпсаль, который гости жарят прямо за столом, а в ЮАР праздник мяса превращается в браай — почти национальный ритуал с особыми маринадами и соусами;
- температура имеет значение: для идеальной прожарки стейка снаружи должна быть хрустящая корочка (ее дает реакция Майяра при температуре выше 140–150 °C), а внутри — сочность;
- шашлык — это не просто мясо на шампуре: слово пришло из тюркских языков и буквально связано с идеей «нанизывания» и жарки над углями. А маринад — наука: кислота (например, лимонный сок или уксус) размягчает волокна, специи добавляют аромат, а масло помогает специям «прилипнуть» к мясу.
Подготовила Екатерина Зайкова