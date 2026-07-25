По инициативе районного Совета депутатов и сельисполкомов на территории района активно применяются фотоловушки. Их устанавливают на проблемных участках, чтобы не допустить образования стихийных свалок на землях общего пользования.

Эффективность проводимой работы подтверждается неоднократно зафиксированными случаями оставления мусора в неположенном месте. Например, подобные факты выявлены вблизи ул. Кирова в г.п. Уваровичи. Информация была передана в районную инспекцию по охране природы и окружающей среды. На гражданку составили протокол, сумма нанесенного ущерба окружающей среде составила порядка 180 рублей. Согласитесь, это немалые деньги. Зафиксированы также факты вывоза жителями населенного пункта растительных отходов. После разъяснительной беседы мусор был убран нарушителями. И это далеко не единичные случаи. Подобные нарушения выявлены в аг. Октябрь и других населенных пунктах.

В местах, подпадающих под видеонаблюдение, устанавливаются предупреждающие таблички. Камеры в автоматическом режиме фиксируют противозаконные деяния.

Важно помнить, что за несанкционированный вывоз мусора и складирование его на территориях общего пользования предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 3 ст. 16.44 КоАП Республики Беларусь, штраф для физического лица может составить до 30 базовых величин, для индивидуального предпринимателя – до 100, для юридического лица – до 1000 базовых.

Работа по выявлению несанкционированных свалок и установлению виновных лиц будет продолжена. Давайте вместе беречь нашу природу и заботиться об окружающей среде!