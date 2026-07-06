В последнее время социальные сети бурлят сообщениями о расправе над щенком по кличке Сальва. По версиям из ТикТока, туровские ребята на детской площадке истязали собаку: спускали с горки, бросали о землю и даже переехали на велосипеде. У любого нормального человека от таких сюжетов сжимается сердце и возникает желание наказать виновных. Но так ли все было на самом деле? В ситуации разбиралась «Гомельская праўда».





Что видно на видео?

В ОВД Житковичского райисполкома действительно поступило заявление от женщины, которая подобрала этого щенка. Она посчитала, что над животным издевались, но на конкретных детей не указала. При этом сообщила, что есть взрослые, которые видели произошедшее.

По словам заместителя председателя Житковичского райисполкома Аллы Андрущенко, этих местных жителей опросили, однако, оказалось, что свидетелями жестокого обращения с Сальвой они не были.

Тем временем, в соцсетях продолжает распространяться видео с панорамой той самой детской площадки. Снято оно на значительном удалении, и, объективно говоря, разглядеть там какие-то вопиющие факты даже чисто технически сложно.

– Я смотрела, увеличивала – можно понять, что играют дети, – говорит заместитель председателя райисполкома.

Пролить свет на историю поможет заключение о причинах смерти щенка. Оно еще не готово. Поэтому милиция призывает пользователей соцсетей к сдержанности.

– Без данных экспертизы делать какие-либо выводы рано. И, разумеется, не стоит бросаться голословными обвинениями и оскорблениями в интернете, ведь ответственность за такие действия никто не отменял, – подчеркивают в УВД облисполкома. – Все обстоятельства произошедшего на детской площадке в Турове будут выяснены. Сотрудники милиции держат ситуацию на контроле.

Достоверно известно, что подобравшая Сальву женщина сначала привезла ее в Житковичскую участковую ветеринарную станцию. Там определили, что собачке не более трех месяцев, видимые повреждения кожи, гематомы, ссадины, переломы у нее отсутствуют, температура в норме – 38,3. Чтобы установить причины недомогания, специалисты посоветовали сделать собаке углубленную диагностику в Пинске, где есть аппарат УЗИ.

В Пинске, а затем и в гомельской клинике у Сальвы обнаружили критическое количество глистов (они даже массово выходили через рвоту), а также гиповолемический шок. Было рекомендовано лечение с круглосуточным наблюдением, но окончательного диагноза так и не поставили, и щенок умер.

Удобные мишени для хейта

По одной из версий, активно обсуждаемых в интернете, на детской площадке в Турове мальчик на велосипеде переехал Сальве лапу, а девочка бросила ее о землю. В Житковичском райисполкоме эту информацию опровергают.

– Семьи узнали, что их детей обвиняют в издевательствах над животным, уже из ТикТока. Мать мальчика готова подавать в суд за клевету, она возмущена травлей, развернувшейся в отношении ее ребенка в соцсетях, и тем, как легко люди, не знающие достоверных фактов, вешают на других ярлыки живодеров, – рассказывает Алла Андрущенко. – Девочка, которая также фигурирует в обсуждениях, воспитывается в хорошей приемной семье, где поставили на ноги более 30 детей. Вместе с ней растет ребенок-инвалид. Там не то что жестокое обращение, даже мысли об этом недопустимы.

Заместитель председателя Житковичского райисполкома также обращает внимание на специфику жизни в небольших населенных пунктах. Практически весь Туров состоит из частного сектора. Дети привыкли ладить с разными животными, они живут бок о бок.

– Для них песик – это не диковинка, они же каждый день взаимодействуют с котятами и щенками, знают, как с ними хорошо общаться, – уверена Алла Андрущенко.

Вместе с тем, она обращает внимание на другую проблему.

– Важно, чтобы домашние животные проходили регистрацию. А то ведь иногда люди берут домой котов и собак, а потом не справляются с уходом за ними и выбрасывают как что-то ненужное, – резюмирует Алла Андрущенко. – Конечно, следует привлекать к ответственности тех, кто так поступает, обрекая питомцев на голод и смерть от инфекций.

Семьи узнали, что их детей обвиняют в издевательствах над животным, уже из ТикТока. Мать мальчика готова подавать в суд за клевету, она возмущена травлей, развернувшейся в отношении ее ребенка в соцсетях, и тем, как легко люди, не знающие достоверных фактов, вешают на других ярлыки живодеров

Убил антифриз

Журналисты «Гомельскай праўды» пообщались с ветеринарным врачом гомельской клиники «Поливет» Натальей Бондаревой – именно в этом учреждении до последнего боролись за жизнь щенка.

– Собачку по кличке Сальва доставили ко мне в дневную смену 29 июня. С ней находились две женщины, – говорит ветврач. – Состояние на момент приема было уже очень тяжелым. Практически отсутствовала реакция на внешние раздражители. Наблюдался гипертонус передних и задних конечностей – лапки были прямыми, согнуть их крайне сложно. Голову выворачивало, но при этом сознание сохранялось, а температура тела была еще в пределах нормы. Предложили женщинам, что в данной ситуации самое гуманное – это усыпить животное, но они попросили бороться за спасение до конца.

Наталья Бондарева быстро изучила выписки из предыдущих клиник и стала оказывать помощь. Первым делом она заподозрила черепно-мозговую травму и отек мозга, поэтому назначила диуретический раствор внутривенно. До этого щенку такое лечение не проводилось. Параллельно с постановкой капельницы сделали УЗИ брюшной полости и рентгеновский снимок.

– Ранее нам сообщили, что над собачкой издевались дети, – поясняет ветеринар. – Мы хотели найти на рентгене подтверждение переломов. Слава Богу, их не оказалось. Кости все целые, легочная ткань выглядела нормально. УЗИ показало признаки острого повреждения почек и наличие в желудке инородного предмета – предположительно камня. Очевидно, животное голодало и в уличных условиях могло съесть что угодно.

Но главная тревога специалистов была связана с другим. Результаты анализов щенка, привезенные женщинами, демонстрировали анемию и плохие почечные показатели. Клинические признаки указывали на отравление этиленгликолем.

– Это жидкость, которая содержится в антифризе и автомобильных омывателях. Для собак она привлекательна из-за сладковатого вкуса. Голодный щенок запросто мог ее нализаться, – предполагает Наталья Бондарева. – Я сообщила женщинам, что состояние у собаки тяжелое. Так как терапия велась с 26 июня, введение антидота на моем приеме уже не имело смысла. Он эффективен в первые сутки, а лучше – в первые часы.

Щенка перевели в круглосуточный стационар. Ветеринар назначила витамины группы B, маннит (диуретик), успокоительный и противосудорожный препараты, а также резервное средство для купирования судорог и симптоматическую терапию.

– Состояние оставалось тяжелым. Щенок не реагировал на раздражители, лежал неподвижно. Мы периодически перекладывали его на другой бок. Температуру и давление держал самостоятельно, но к концу смены они начали снижаться. Периодически наблюдалась вокализация – он бессознательно гавкал или выл, а это плохой признак, – вспоминает специалист. – К 10 вечера того же дня у собаки произошла остановка сердца. Мы провели искусственную вентиляцию легких, и с первого введения адреналина сердце запустилось. После чего благополучно передали пациента ночной смене.

– Жидкость, которая содержится в антифризе и автомобильных омывателях привлекательна для собак из-за сладковатого вкуса. Голодный щенок запросто мог ее нализаться, – предполагает ветеринар Наталья Бондарева. – Так как терапия велась с 26 июня, введение антидота на моем приеме уже не имело смысла. Он эффективен в первые сутки, а лучше – в первые часы.

Однако ночью ситуация повторилась. К 12 часам, когда все препараты уже были введены и оставался только контроль состояния, случилась новая остановка дыхания и сердца. К сожалению, тут помочь не получилось.

По мнению ветеринара, причиной смерти стало сочетание факторов: отравление этиленгликолем, острое повреждение почек и черепно-мозговая травма.

– Мы не можем знать на все 100%, откуда ЧМТ, – подчеркивает Наталья Бондарева. – Голову щенка могли повредить, он мог попасть под машину или удариться сам. Но гематом и переломов мы не нашли – это важно.

Согласно данным из ветклиники в Пинске, Сальва находилась там с 26 по 29 июня. Изначально у нее наблюдалась легкая анемия, острый воспалительный процесс, признаки повреждения почек. Были черный зловонный жидкий стул, рвота коричневого цвета, сильное обезвоживание, бледные слизистые, плавательные движения (предвестники судорог) и болезненность брюшной полости. На второй день воспаление усилилось, началась рвота глистами. Температура упала до 37,4, а затем до 36,7. На третий день состояние чуть улучшилось – щенок стал реагировать на раздражители, но задние лапы не работали. Вводили противосудорожные. По УЗИ – острая почечная недостаточность, атония ЖКТ, инородное тело и свободная жидкость в брюшной полости.

На вопрос, были ли бы шансы спасти щенка выше, если бы его доставили сразу в Гомель, Наталья Бондарева отвечает прямо:

– Думаю, да. Из Пинска его и направили к нам, сказав, что у нас выше вероятность спасти. Мы увидели бы на УЗИ картину отравления и вовремя ввели антидот, тогда, возможно, что-то и получилось бы. Но это щеночек, а самые уязвимые – малыши и старички, поэтому гарантировать положительный исход невозможно.

Судьи из ТикТока

Зато в чатах некоторых зоозащитников – своя атмосфера. Они требуют наказать туровских детей и их родителей, сыплют проклятиями, призывают к немедленной расправе. Ну понятно, зачем разбираться в ситуации, разговаривать с правоохранителями, ветврачами, госслужащими, лучше сразу назначить виновных и отправить их на эшафот – так получается?

К слову, несколько человек, которые, не вникнув в дело, записали эмоциональные видео, поняли свою ошибку и их удалили. Женщина, непосредственно подобравшая щенка, пытавшаяся ему помочь и подавшая заявление в милицию, 3 июля разместила видео, призвав прекратить травлю детей и их семей.

Однако печально, что многие другие защитники, по сути, вообще не имеющие отношения к бедному щенку, – продолжают упорствовать, не хотят слышать никаких аргументов и жаждут крови. Особо ретивые пишут «Гомельскай праўдзе» хамские комментарии в ТикТоке из разряда «где вы, писаки, чего молчите о живодерах в Турове?!». Предлагают сделать в Тредс странный флешмоб: упоминать нашу газету под каждым постом, связанным с животными. Те, кого окончательно занесло, пытаются сделать из бедолаги-щенка чуть ли не сакральную жертву, нагнетают ситуацию комментариями вроде «туровским мразям абсолютно всё скорее всего сойдет с рук, отделаются штрафами…» Таким стоило бы подумать, как минимум, об ответственности за клевету и оскорбления.

m.vk.ru