До 24 градусов тепла с грозами ожидается в Беларуси 5 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В воскресенье, 5 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории, по прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, ночью умеренный, днем порывистый. Ночью минимальная температура воздуха будет варьироваться от плюс 10 до плюс 16 градусов, максимальная днем составит от 18 до 24 градусов тепла.