Для уборки зерновых культур будет задействовано 963 зерноуборочных комбайна, на отвозке зерна – 853 машины, подготовлены зерносушилки, склады под зерно. Активно задействовано и плющильное оборудование. Создано 186 отрядов по прессованию соломы.

Убрано почти 30% запланированных площадей зерновых, зернобобовых культур и рапса. Практически завершена уборка озимого ячменя, средняя урожайность — 28 ц/га. Активно убирают рапс — намолочено 90 тысяч тонн маслосемян, госзаказ выполнен на 90%.

«Проблем по уборке урожая не вижу, все нацелены на эффективную работу, за 22 погожих дня область уборочную завершит. В целом ожидаем вместе с кукурузой 1,55 миллиона тонн. Это выше уровня прошлого года на 100 тысяч тонн», — подчеркнул Иван Крупко.

На жатве задействовано 4516 человек, из них 1099 – на комбайнах. Дополнительно привлечены 415 человек из промышленных, лесохозяйственных и мелиоративных организаций, правоохранители и спасатели.

Гомельщина официально