Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь — владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии», — говорится в заявлении.

Со своей стороны, Беларусь последовательно проводит политику открытости, подчеркнули в МИД. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент они также могут находиться на территории Беларуси без виз до 30 дней.

«Решение Джакарты — это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси и Индонезии», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.