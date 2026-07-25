Председатель облисполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям юго-восточного региона с Днем пожарной службы Республики Беларусь:

«Этот праздник объединяет мужественных, сильных духом и преданных своему делу людей, готовых в любую минуту прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасатели Гомельщины достойно несут эту нелегкую службу. Вы обеспечиваете безопасность жителей области, предупреждаете чрезвычайные ситуации, ликвидируете последствия пожаров и аварий, проводите большую профилактическую работу, воспитываете в обществе культуру безопасности и ответственности».

Профессия спасателя пользуется искренним уважением и заслуженным авторитетом в обществе, подчеркнул губернатор. Особые слова признательности глава региона выразил ветеранам пожарной службы:

«Ваш жизненный путь, преданность профессии и богатый опыт служат надежным нравственным ориентиром для молодых поколений спасателей».

Гомельщина официально