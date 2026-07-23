Проводится дополнительный набор на факультет ПВО учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» и в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание поступать на факультет противовоздушной обороны учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» и в военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации, необходимо по 30 июля 2026 г.:

Подать заявление в приемную комиссию учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» (г. Минск, пр. Независимости, 220). Пройти окончательный профессиональный отбор комиссией военного комиссариата города Минска на базе учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», в том числе, окончательное медицинское освидетельствование в гарнизонной военно-врачебной комиссии государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» (г. Минск, ул. Куйбышева, 53).

Срок зачисления абитуриентов — 31 июля 2026 г.

Справочная информация по телефонам: 8 (017) 287-49-22, +375 33 662-76-79 (по вузам МО РФ).

За справками обращаться в военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов или по телефону 7-76-94.