Проводится дополнительный набор на факультет ПВО учреждения образования  «Военная академия Республики Беларусь» и в военные учебные заведения  Министерства обороны Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание поступать на факультет противовоздушной обороны учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» и в военные  образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации,  необходимо по 30 июля 2026 г.:

  1. Подать заявление в приемную комиссию учреждения образования «Военная  академия Республики Беларусь» (г. Минск, пр. Независимости, 220).
  2. Пройти окончательный профессиональный отбор комиссией военного комиссариата города Минска на базе учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», в том числе, окончательное медицинское освидетельствование в гарнизонной военно-врачебной комиссии государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» (г. Минск, ул. Куйбышева, 53).

Срок зачисления абитуриентов — 31 июля 2026 г.

Справочная информация по телефонам: 8 (017) 287-49-22, +375 33 662-76-79 (по вузам МО РФ).

За справками обращаться в  военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов или по телефону 7-76-94.