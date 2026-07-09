Звонок, который может стоить всех сбережений. Сегодня интернет-мошенники все чаще используют не сложные технологии, а психологическое давление. Под видом сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных служб они убеждают людей передать деньги «для декларирования», «проверки» или перевода на так называемый безопасный счет. Как распознать обман и не стать жертвой преступников, рассказал участковый инспектор милиции ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля Петр Рачков.

Цифровые технологии сделали нашу жизнь удобнее, однако вместе с новыми возможностями появились и новые угрозы. В последние годы одной из наиболее распространенных схем мошенничества в Беларуси остается так называемое «декларирование денег» и «перевод на безопасный счет».

По словам Петра Рачкова, преступники действуют по отработанному сценарию. Человеку поступает звонок якобы от сотрудника банка, правоохранительных органов или другой государственной структуры. Собеседник сообщает тревожную новость: на имя гражданина якобы оформляют кредит, его счета находятся под угрозой, а деньги необходимо срочно задекларировать или перевести на специальный защищенный счет. Иногда злоумышленники убеждают передать наличные курьеру либо оставить их в заранее оговоренном месте.

Главная цель мошенников – вызвать у человека страх и лишить его возможности спокойно оценить ситуацию. Для этого используются угрозы обысками, уголовной ответственностью, крупными финансовыми потерями. Одновременно преступники обещают помочь сохранить деньги и выступают в роли «спасителей».

Жертвами подобных преступлений становятся люди разных возрастов.

Особенно уязвимы пожилые граждане и несовершеннолетние, которые нередко доверяют авторитетному голосу на другом конце провода и не обладают достаточным опытом для распознавания обмана.

Сотрудники милиции напоминают несколько простых, но очень важных правил. Государственные органы и банковские учреждения никогда не требуют передавать наличные деньги через курьеров и не связываются с гражданами через мессенджеры для решения финансовых вопросов. Следует помнить и о том, что понятия «безопасный счет» не существует. Кроме того, никто не имеет права требовать по телефону PIN-код банковской карты, SMS-коды подтверждения операций или полные реквизиты платежных средств.

Сожский Форпост