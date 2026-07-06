С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к учащимся средней школы №1 г. Буда-Кошелево, которые в каникулярный период в рамках реализации проекта по вторичной трудовой занятости посещают летний лагерь.

Иван СТАРАСОТНИКОВ:

– Летние каникулы провожу с пользой. Записался в трудовой лагерь. Для меня это отличная возможность не только заработать собственные деньги, но и почувствовать себя более самостоятельным. Получить первый трудовой опыт и внести свой вклад в общее дело считаю полезным занятием. Заработанные средства планирую потратить на то, о чем мечтаю.

Вадим ФЕДОРЦОВ:

– Посещаю трудовой лагерь. Каждый день мы занимаемся полезным делом: клеим книги и приводим их в порядок, чиним и ремонтируем стулья. Это довольно интересная, требующая аккуратности работа. Также стараюсь помочь родителям по дому. Такой насыщенный график учит меня ответственности и ценить свободное время.

Нина ГУЦЕНКОВА:

– Каникулы стараюсь проводить максимально насыщенно и с пользой. В свободное время люблю смотреть фильмы: это помогает мне отдохнуть и получить новые впечатления. Не забываю сделать уборку в доме, если нужно, могу и обед приготовить. Каникулы, конечно же, – отличная возможность для встреч с друзьями.

Мария ЯРОШ:

– В трудовом лагере занимаюсь полезными делами, оставшееся время посвящаю другим занятиям. Скоро у меня день рождения, родители планируют поездку в Гомель на аттракционы. Жду этого с большим нетерпением!

В каникулярный период также помогаю бабушке с огородом. Знаю, как для нее важна моя посильная помощь.

Елизавета ЕЛИСЕЕНКО:

– Днем занимаюсь разными делами: посещаю трудовой лагерь, помогаю маме. В свободное время прогуливаюсь с подружками по улицам города. Мы много разговариваем, делимся новостями и просто наслаждаемся прогулкой после насыщенного дня. Возможность совместить полезный труд, заработок и приятное общение делает летние каникулы интересными и запоминающимися.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора