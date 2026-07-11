В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений днем 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит 18-24 градуса выше нуля.