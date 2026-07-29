Книга «Наш Президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась 29 июля в МИД. Издание представил авторский коллектив — Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Англоязычная редакция книги издана тиражом в 2 тыс. экземпляров. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. В эти дни в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. И презентация стала его центральным мероприятием.

Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом.