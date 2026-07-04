В Польше возрастающие затраты на оборону и безопасность, помощь Украине не могли не сказаться на состоянии других, не менее важных сфер, в том числе образования.

Прошло не так много времени с акции студентов и их преподавателей, как подоспели новые недовольства – уже со стороны школьных учителей. Правда, пока они не выходят на массовые демонстрации, а просто уходят из профессии и возвращаться обратно не намерены. Основной причиной принятия таких решений является низкая заработная плата при существующем объеме обязанностей. Эксперты рынка труда отмечают, что зарплаты учителей невысоки, а, учитывая резкий рост затрат и стремительную инфляцию, заработка в три-четыре тысячи злотых недостаточно для людей с высшим образованием, которым постоянно необходимо повышать квалификацию. Также причины ухода из профессии – большой объем бюрократии и отсутствие правовой защиты. И это при том, что учителя, как правило, рассматривают уход из школы как крайнюю меру. В 2026 году это стало более распространенным явлением, чем раньше. Если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, может получиться так, что в школах попросту некому будет работать.

Для руководства страны проблемы в сфере образования находятся далеко не на первом месте. Им важнее всего нарастить военную мощь, в том числе за счет привлечения войск НАТО и отчислений из ВВП, помочь Украине. Президенту и премьер-министру не интересно, что, согласно исследованию ученых Варшавского университета, уйти из профессии безвозвратно планирует каждый пятый учитель. И попытка правительства удержать их повышением зарплаты на 3 процента не выглядит спасительной. Наоборот, она вызывает у педагогов еще больше возмущения. Как утверждают в отраслевом профсоюзе, не за горами то время, когда учителя будут вынуждены выйти на протесты.

В комментариях в социальных сетях поляки шутят, что если бы премьер-министр Дональд Туск и министр национального образования Барбара Новацка сдавали экзамен на знание своей ответственности перед государством и учителями, то оба начали бы новый учебный год с неудовлетворительной оценкой. И с пометкой, что они пересдадут экзамен только тогда, когда поймут, что ни одна школа не может функционировать исключительно на основе назначения учителей. Новые кадры – это хорошо, но не мешало бы еще привести в порядок здания, улучшить материально-техническую базу. Однако на это у руководства страны денег нет.

Между тем только в Могилевской области Беларуси к 1 сентября планируется отремонтировать 73 школы, еще 20 – на Брестчине. 3 средних общеобразовательных учреждения откроют двери после капитального ремонта в Минске. Как говорится, почувствуйте разницу.

Евгений КОНОВАЛОВ