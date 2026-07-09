Кому и в каком размере предоставляется материальная помощь к школе, а также куда за ней обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что есть несколько видов помощи, которые семьи с детьми могут получить в преддверии нового учебного года. Одна из них — единовременная материальная помощь. Она предоставляется многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 30% БПМ, действующего на 1 августа 2026 года. Обращаться за ней необходимо в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (или месту пребывания) одного из родителей ребенка, в Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка. Материальная помощь к школе переводится на базовый счет.

Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малообеспеченные семьи (в том числе многодетные). Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Обратиться за ней можно в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа.

Работникам, воспитывающим детей-школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя.

Существуют также благотворительные акции. В июле — августе по всей стране пройдут благотворительные мероприятия, организованные ТЦСОН, фондами и общественными объединениями, например «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника». За помощью можно обратиться в местные ТЦСОН и благотворительные организации.