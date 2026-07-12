Подводим итоги большой командировки Президента Беларуси Александра Лукашенко

Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. На минувшей неделе ­­Президент Александр ­­Лукашенко вернулся из большой командировки, преодолев маршрут в 25 тысяч километров и посетив страны, совокупное население которых составляет более 2 миллиардов человек. Эксперты отмечают: просто так наш Глава государства никуда не летает, акцент — на результате. Есть конкретные договоренности. Лидерами Беларуси и Индонезии, в частности, одобрена дорожная карта развития сотрудничества между двумя странами. В Мьянме откроется наше посольство. Что касается белорусско-китайских отношений, они и вовсе (и об этом во всеуслышание заявил Председатель КНР Си Цзиньпин) переживают исторический пик, чему подтверждение в том числе ряд реализуемых проектов и немалый товарооборот. Анализируем, насколько велика эффективность нашей работы на дальней дуге.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мы увеличили долю стран дальней дуги в нашем экспорте с 11 процентов в 2021 году до 20 процентов в 2024 году. Для нас это промежуточные цифры. Цель — треть белорусских поставок за рубеж должна находить покупателей в Азии, Африке и Латинской Америке. Однако отношения с Россией и Китаем остаются безусловным приоритетом. Никаких компромиссов здесь быть не может.

На втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, 18 декабря 2025 года.

Ради экономической безопасности страны

Итак, каждая подобная командировка Главы государства — это не только конкретные договоренности, серьезные контракты, но и работа на перспективу. Визиты такого уровня готовятся заранее и прорабатываются тщательнейшим образом. Эксперты отмечают: чем больше дверей для нас будут открыты по всему миру, тем проще нашей стране будет обеспечивать свою экономическую безопасность. Авторитет Александра ­­Лукашенко на международной арене велик. Мало того, благодаря его подобной активности многие страны (в том числе дальней дуги) прекрасно понимают, чего ждать от Беларуси. Наша политика предсказуема, во внутренние дела мы не вмешиваемся, свои договоренности четко выполняем. Сотрудничаем с точки зрения не силы, а равноправного партнерства, что весьма востребовано в современном мире, где есть давление, санкции, шантаж и попытки более сильных наклонить слабых и маленьких.

— Обратите внимание на маршрут ­­Президента, — предлагает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. — Китай, Индонезия, Мьянма… Юго-Восточная Азия — это развивающийся регион, и наши оппоненты боятся, что мы идем туда и налаживаем там связи. А ведь, помимо идеологической составляющей, у нас уже есть реальная экономическая, технологическая. При этом у нас своя ниша, Китаю, России, Соединенным Штатам Америки мы не конкуренты. Понимаем свои преимущества. Китай — это локомотив. Индонезия — во многом для нас, наших людей страна новая, о которой многие знают разве только, что там есть остров Бали, на который богатые и средний класс ездят отдыхать. А ведь это крупнейшая мусульманская страна с большими, причем оправданными, политическими амбициями, огромным населением, неплохими ресурсными возможностями. Но это и страна, которая хочет себя прокормить. Им нужны белорусские технологии, сельхозтехника, промышленная кооперация, они заинтересованы в программном обеспечении. Активно сотрудничаем с Национальной библиотекой Индонезии. Пару лет назад у нас побывала индонезийская делегация, подписали соглашение. Это очень интересные люди с богатейшей культурой, только вот мы о них почти ничего не знаем.

Президент показал пример, и нам теперь надо серьезно разворачиваться. Одна Индонезия может компенсировать чуть ли не половину всей нашей бывшей торговли с Европейским союзом. Поэтому нужно серьезно работать уже сейчас. Не зря в Джакарту с Главой государства поехала такая масштабная делегация. Мьянма — это также огромная страна с очень большими перспективами. Кроме того, акцент нужно делать на образовании. На наших глазах формируется очень хорошая белорусская китаеведческая школа. Защищаются диссертации, появляются специалисты с отличным знанием китайского языка. Выпуск молодых ребят по совместной программе БГУ и Пекинского университета — тоже вклад. Но что с другими странами Восточной и Юго-Восточной Азии? Надо давать темы тех же диссертаций, изучать языки. Перспективы там колоссальные.

Давно не третий мир

Азиатско-Тихоокеанский регион между тем сейчас показывает наиболее максимальные темпы экономического роста. Именно в этот регион идут максимальные инвестиции как из Европы, так и из США. Корпорации вкладывают туда миллиарды долларов — будь то в микроэлектронику, телекоммуникации, автомобилестроение. Поэтому эксперты начинают задаваться показательным вопросом: а с кем нынче выгоднее сотрудничать в принципе? С цивилизованным (когда-то) Западом? Или все же с перспективными государствами, которые когда-то считались странами третьего мира, только вот, подчеркивает эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко, давно перестали быть таковыми:

— Государства, которые ведут грамотную политику, сегодня нацелены на поиск новых контактов, точек взаимодействия. Мало того, третий мир перестает быть третьим. Это понятие, по сути, стало атавизмом. Тот самый третий мир нынче, напротив, выходит на первые роли. А вот Европа, которая кичилась, что она лучше всех и сильнее всех, сейчас сама превращается в третий мир, и об этом говорят даже такие ее союзники, как США. Дело в том, что развивающиеся страны, на которых они паразитировали, из-под их влияния вышли и развиваются новым — весьма быстрым — темпом, за которым сама Европа уже не успевает. Европа потеряла источники, потеряла ресурсы, потеряла в данном случае все, на чем она держалась раньше. Вся экономическая, энергетическая ресурсная база у нее попросту исчезла. Для того чтобы Евросоюзу вернуться на круги своя, сделать максимально быстрый скачок, ему нужны партнеры, такие как Россия или Беларусь.

Что касается дальней дуги, ей прежде всего нужны партнеры, которые могут дать технологии. Беларусь — из таковых. Мы настолько усовершенствовали систему автономного существования в мире, который ощетинился санкциями, что готовы помогать в этом и другим. Наш опыт для них очень важен и полезен. Речь ведем не о купле-продаже, а о локализации и автономии, чему технологии как раз таки и способствуют. А обращаться за такими вещами к гегемонам для них — значит опять попасть в зависимость, стать пусть и добровольной, но колонией. Беларусь же предлагает равноправное партнерство, а это совсем другая история. Поэтому Александра ­­Лукашенко в мире и встречают с распростертыми объятиями.

Касается каждого

Еще один показательный фактор: подобные внешнеполитические и экономические результаты имеют важнейшее значение для нашего населения. Белорусский народ заинтересован, чтобы у страны были крупные инвестиционные проекты, чтобы мы заключали с разными странами дорожные карты о сотрудничестве. И ­­Президент в этих вопросах выступает локомотивом, завязывая отношения с интересными для нас государствами в разных частях планеты, особенно в условиях, когда вся мировая экономика нынче строится на личных контактах между главами государств, и если есть уважение к тем или иным руководителям, то будет и результат. А Александра ­­Лукашенко уважают.

— Беларусь — экспортно ориентированное государство, мы должны продавать львиную долю производимых товаров и услуг, — констатирует член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. — И если мы это успешно делаем, имеем доступ на такие рынки, как, например, рынок Индонезии, это положительно отражается на благосостоянии каждого человека.

Значит, у людей будут достойные зарплаты, продолжится развитие производства, торговли, экономики, науки и других сфер. Кроме того, задачу диверсификации экспортных потоков с повестки дня никто не снимал. И в этой связи, когда у нас есть хорошие контакты с Индонезией, мы имеем формализованные отношения стратегического парт-нерства с Вьетнамом и активно сближаемся с Мьянмой, Юго-Восточная Азия становится регионом приоритетных интересов Республики Беларусь.

Прямая речь

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин (в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1»):.

— Более 30 лет ­­Президент работает на то, чтобы сохранять сильную экономику. Для того, чтобы страна была независимой. То, что сегодня делает Глава государства на международных площадках, — это история про работающие предприятия, сохраненную промышленность, востребованность нашей продукции на многих рынках, рост дохода каждой белорусской семьи.

Но самое главное: ­­Президент посещает страны, которые четко знают, что такое суверенитет, ценят взаимное уважение и взаимную выгоду, не строят отношения из позиции «я сильный, а ты слабый». Наше партнерство основано на взаимном уважении и взаимной выгоде для народов.

Редактор отдела газеты «Авангард» Елизавета Малая:

– Глядя на маршрут большой командировки, может возникнуть вопрос: почему именно эти государства? Ни Европа, ни Америка, а Восточная и Юго-Восточная Азия? Ответ лежит далеко за пределами географии.

Китай, Индонезия, Мьянма – это не просто стремительно растущие экономики. Это страны, которые устали от того, что западные политики десятилетиями воспринимали их лишь как источник ресурсов и рынок сбыта. В отличие от прежних «парт-неров», у Беларуси нет имперских замашек. Делиться технологиями, перенимать опыт и создавать сов-местные производства выгоднее, чем забирать ресурсы. С нами всегда можно договориться, и в нынешних реалиях это дорогого стоит.

Яркое тому подтверждение – наши недавние договоренности с Индонезией. Президенты двух стран утвердили дорожную карту сотрудничества на 2026-2030 годы, в которой особый акцент сделан на продовольственной безопасности, современном сельском хозяйстве и тяжелом машиностроении. Беларусь стала первой из государств ЕАЭС, ратифицировавшей соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией, параллельно обсуждается введение безвизового режима и открытие посольств. Иными словами, мы строим не только торговые связи, но и полноценную инфраструктуру долгосрочного партнерства.

Не менее показателен и пример Мьянмы. Александр Лукашенко прямо заявил, что отношения с этой страной должны стать примером для всего региона и строятся они не против кого-то, а исключительно на благо народов. Еще в ноябре 2025 года на белорусско-мьянманском бизнес-форуме было подписано соглашение о создании в Мьянме сборочного производства тракторов BELARUS. Также в стране появится и сеть сервисного обслуживания. Согласитесь, это выглядит не как разовая сделка, а как полноценная промышленная долгосрочная кооперация.

Китай, безусловно, занимает в этом ряду особое место. Как отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Игорь Марзалюк, посещение КНР в очередной раз показало, что у Беларуси есть страна-партнер, которая никогда ничего не диктовала, а всегда помогала на равных. Результат сотрудничества двух стран – одиннадцать миллиардов долларов товарооборота, а это тысячи контейнеров с белорусскими товарами, которые расходятся по китайским провинциям, и десятки китайских компаний, работающих у нас.

Эти государства – лишь часть большой стратегии. Наш взгляд устремлен гораздо дальше. Уже сейчас активно готовится дорожная карта сотрудничества с Индией. Товарооборот между нашими странами уверенно растет.

А все потому, что мы не привыкли отнимать, мы привыкли делиться. Пока мы обсуждали Азию, Беларусь уже уверенно заявила о себе и в Африке: Гана, Того, Зимбабве, Мозамбик, Алжир, Египет. Конечно, у нас нет там посольств, как у французов или англичан. Но мы и не диктуем собственные условия, напротив, предлагаем конкретные проекты.

Мы не империя, мы не охватим весь континент, отметил Александр Лукашенко, но нам это и не нужно. Необходимо иметь опорные точки, с которых можно работать в интересующих нас направлениях. Именно к этой цели мы уверенно движемся.