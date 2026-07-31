Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июле текущего года завершены мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности в КСУП «Губичи», общежитии КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и Уваровичского социального пансионата «Луговой».

В ходе мониторингов выявлены нарушения законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности. Среди них — невыполнение руководителями, должностными лицами и работниками обязанностей в области обеспечения пожарной безопасности. Нарушены общие требования к содержанию зданий, сооружений и помещений. Не обеспечена безопасная эвакуация при пожаре. Имеются нарушения требований к содержанию и определению количества первичных средств пожаротушения, а также к системам противопожарного водоснабжения. Система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» находится в неработоспособном состоянии. Допускается курение в здании общежития вне специально отведённых мест. Не обеспечено ознакомление проживающих с правилами пожарной безопасности. Помещения общежитий эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией. Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями МЧС.

По результатам мониторингов руководителям учреждений вручены рекомендации.

По информации Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям