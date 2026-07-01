Как символ преемственности поколений в нынешнем сезоне в уборочной кампании принимают участие как корифеи своего дела, так и те, кто впервые испытывает на себе важность хлеборобского ремесла. Яркий пример тому – экипаж в составе старшего комбайнера Степана Чубакова и его помощника – молодого инженера-механика Александра Елисеева. Степан Иванович, проводящий свою 38-ю уборочную, предложил молодому специалисту стать его правой рукой и отмечает, что не прогадал. Ему по душе ответственный подход и покладистый характер своего помощника.

Александр Елисеев – не единственный в поле из числа молодежи. Свою первую уборочную кампанию проводит и агроном Никита Петрович. Уроженец Минской области три месяца назад по распределению был направлен в КСУП «Кривск» агрономом-полеводом. Молодой человек уже на деле знаком с процессом заготовки кормов и закладки их в сенажные траншеи. А жатва зерновых – новый и интересный опыт в его трудовой биографии.

По нескольку уборочных за плечами у Сергея Солоненко и Степана Чубакова-младшего. Сергей Игоревич в этом аграрном сезоне был задействован в посевной и заготовке кормов. Степан Степанович работает в должности главного энергетика, но четвертый сезон пересаживается за штурвал комбайна, чтобы внести свой посильный вклад в общее дело. К тому же, в этом году ему доверили и новую технику.

Главный агроном сельхозпредприятия Валентина Козлачкова отмечает, что озимый ячмень подоспел, влажность составляет 16%. Культуру необходимо убрать на 610 га площадей. С полей урожай транспортируется на зерносклад с последующей сушкой. После ячменя аграрии приступят к уборке озимого рапса – культуры, урожайность которой зависит не только от погодных условий, но и выполнения ряда обязательных агрономических видов работ.



Наталья Логунова

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