На XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи. Об этом БЕЛТА сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.

«Дни молодежи объединят в увлекательных событиях творческую, талантливую и креативную молодежь из всех регионов Беларуси, а также гостей и жителей столицы фестиваля. Ключевые мероприятия связаны единой темой «Энергия молодых — энергия будущего». Она символизирует динамику, инициативность и созидательный потенциал молодого поколения, его стремление к развитию, инновациям и активному участию в жизни общества и государства», — рассказал Владимир Павловский.

Церемония открытия Дней молодежи состоится 17 июля у мемориального комплекса «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам». В патриотической акции «Молодежь помнит» примут участие 400 лучших представителей молодежного движения Беларуси, которые вошли в состав региональных делегаций.

Традиционно состоится диалоговая площадка «Время молодежи Содружества». На пленарном заседании представители молодежных общественных объединений Беларуси и базовых организаций государств СНГ представят имиджевые проекты и обменяются опытом. Мероприятие пройдет в смешанном формате: помимо участников в студии будет организовано онлайн-подключение руководителей ведущих молодежных организаций России.

Республиканский семейный марафон «Семья победителя» объединит молодые семьи со всех уголков страны, которые гордятся своими предками, освободившими Беларусь и подарившими мир и свободу. Участники марафона, включая региональные делегации, смогут поучаствовать в открытом диалоге, где почетные гости и семьи поделятся историями о своих героях-победителях. Также стартует патриотическая инициатива «Книга семейной истории «Семья победителя» — этот символ памяти будет передан в Музей молодежного движения Беларуси и впоследствии будет пополняться.

Параллельно пройдет интерактивный квест «Витебск молодежный». Команды региональных делегаций познакомятся с историей Витебска, посетят знаковые места, проверят свои знания о культуре и посоревнуются в знании молодежных трендов. Лучшие команды получат памятные подарки. В завершение квеста ожидается культурная программа с посещением ведущих музеев Витебска.

«Важной частью мероприятий станет спортивный блок, — отметил Владимир Павловский. — Представители региональных делегаций примут участие в сплаве на сапбордах. Такая активность впервые дополнит программу Дней молодежи на «Славянском базаре». Вечеринка «Пульс поколения» в парке Победителей завершит насыщенную программу первого дня. Планируются концертные номера, выступление кавер-бэнда, диджей-сет».

Фестивальное утро второго дня молодежного праздника начнется с народной зарядки, после чего в Витебском центральном спортивном комплексе организуют молодежную платформу «Формула будущего». Также откроется платформа «Встреча без галстуков», где молодежь сможет задать интересующие вопросы гостям мероприятия. Для участников будут подготовлены тематические площадки по актуальным для молодежи темам с участием лидеров мнений, известных личностей и звезд. Отдельная площадка будет посвящена 35-летию СНГ.

В перерывах все желающие смогут посетить зону отдыха, организованную в процессе республиканского проекта «Пульс молодежи», где будет возможность поиграть в настольные игры и сделать памятные фотографии. Также запланировано посещение делегациями областей культурных площадок фестиваля. Яркой кульминацией Дней молодежи станет гала-концерт с выступлениями известных артистов белорусской эстрады.

Цель проекта — популяризация молодежного движения страны через поддержку талантливой и одаренной молодежи, включая молодежные субкультуры и творческие объединения, а также воспитание у молодежи гражданского самосознания. Организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Витебский облисполком и Центр культуры «Витебск» (Дирекция международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»). С 2004 года День молодежи на фестивале искусств объединил сотни тысяч юношей и девушек.