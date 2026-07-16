Широкий круг вопросов, касающихся безопасности жизнедеятельности, – от кибератак до соблюдения правил на дорогах – обсудили члены информационно-пропагандистской группы районного совета депутатов с жителями Губичского сельсовета.





Во время встречи председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай обозначил актуальность и значимость июльской темы единого дня информирования. От личной безопасности каждого гражданина – цифровой, в быту, в окружающей среде – зависят благополучие всего общества и устойчивое развитие государства. «Соблюдение элементарных правил безопасности включает и поведение в лесу, и меры пожарной безопасности, и электробезопасности, и ряд других. И если мы будем ими пренебрегать, высока вероятность, что может случиться беда. Поэтому сегодня на встрече представители заинтересованных служб еще раз напомнят каждый по своему направлению на конкретных жизненных примерах, как избежать несчастных случаев и расскажут о простых правилах безопасности. Чтобы сегодняшний диалог был результативным с точки зрения профилактики, попрошу полученную информацию довести своим родным, близким, коллегам, своим детям», – обратился к присутствующим глава депутатского корпуса.