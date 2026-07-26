Какой будет погода в начале последней недели июля, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Специалисты предупредили о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.

Согласно прогнозу, 27 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. Температура воздуха ночью — от 11 до 17 градусов со знаком плюс, по западу — до 19. Днем будет от 22 по западу до 31 по юго-востоку.