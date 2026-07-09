Традиционные льняные «Зажинки» прошли сегодня в поле ОАО «Гомельлен», ознаменовав начало уборочной кампании одной из главных культур Беларуси.

С приветственным словом к льноводам обратился председатель райисполкома Валентин Ундруль:

– Лен для белорусов – это национальная гордость, народное достояние, символ чистых помыслов и трудолюбия. Его выращивание стало частью культурного кода нашего народа. Сегодня вы даете старт важнейшей кампании. Убежден, что каждый из вас приложит максимум усилий, чтобы уборка прошла в срок и без потерь.

Валентин Антонович поблагодарил механизаторов за нелегкий, но важный труд на благо района, пожелав сил, благоприятной погоды и крепкого здоровья.

Директор ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин отметил, что предприятию предстоит убрать лен площадью 1100 га. Для этого в поле выйдут 12 льнокомбайнов и 2 самоходные льнотеребилки. Поблагодарив коллектив за качественную подготовку к уборочному сезону, Николай Викторович выразил уверенность, что предстоящая жатва пройдет слаженно и результативно.

На плодотворную работу механизаторов благословил настоятель Прихода храма Рождества Богородицы г.п. Уваровичи иерей Вадим Грицков.

По доброй традиции перед началом жатвы был проведен обряд «Зажинки». Девушки в национальных костюмах разложили в поле хлеб-соль как символ благодарности матушке-земле за подаренный урожай. Под обрядовые песни они сжали первый льняной сноп, который вручили Валентину Ундрулю. Согласно поверью, этот сноп нужно сохранить до следующего года: он принесет удачу и богатый урожай.

Льнокомбайны один за другим вышли на льняные просторы – на Будакошелевщине началась уборка «северного шелка». Впереди у льноводов напряженная, но важная работа. И нет сомнений, что с ней они справятся достойно.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко