Обряды, песни и ремесла — основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), передает корреспондент БЕЛТА.



«Купалье — один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла — основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом, нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я, из какого я рода?» — сказал Александр Лукашенко.