Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой — 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ровно 90 лет назад начался отсчет вашей славной истории. За это время лесная отрасль прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусский лес — национальный бренд, природное богатство, которое сберег человек», — говорится в поздравлении.

«К празднику вы пришли с весомыми достижениями. Мы с гордостью отмечаем, что лесистость нашей страны достигла рекордных 40,5%. На каждого жителя Беларуси приходится более гектара леса, что вдвое выше среднемирового показателя, — обратил внимание глава государства. — Это, безусловно, результат труда большой команды профессионалов — людей, для которых лес стал настоящим призванием». Президент адресовал слова искренней благодарности ветеранам отрасли, заложившим прочный фундамент для ее развития, а также сегодняшнему коллективу за преданность выбранному делу и любовь к белорусскому лесу.

«Убежден, и в дальнейшем вы будете успешно выполнять поставленные задачи по рациональному использованию, сохранению и приумножению лесных ресурсов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал лесоводам Беларуси доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.