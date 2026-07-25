Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с профессиональным праздником — Днем пожарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Профессию пожарного-спасателя выбирают люди смелые и решительные. Выбирают сердцем, потому что эта служба требует особой преданности, исключительного мужества и связана с противостоянием стихии и готовностью в любую секунду рисковать собой ради спасения других. Она также предполагает большой ежедневный труд и постоянные изнурительные тренировки. Как и особое пожарное братство, которое рождается и крепнет в опасных, по сути, боевых условиях выполнения служебных задач, когда один — за всех, и все — за одного», — отметил глава государства.

Слова особой благодарности Президент адресовал ветеранам, воспитавшим у молодого поколения уважительное отношение к славным традициям предшественников и тем, кто в эти часы на передовой борьбы с огненной стихией.

«Благодарю за службу. Пусть всегда с вами будут любовь и тепло родных и близких, а также поддержка и благодарность людей, ради которых вы каждый день идете на риск», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, выдержки и дальнейших успехов в службе на благо Родины.