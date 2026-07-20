Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе прибывшей в Беларусь делегации Арабского парламента представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент — законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.

«Очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Иорданией. Нам бы хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете», — отметил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. И в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь.»У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений — мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. «Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение», — сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах: «Вы знаете, что Беларусь — мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями». «Очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Иорданией. Нам бы хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете», — отметил белорусский лидер.Глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. И в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь.»У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений — мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», — заявил Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. «Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение», — сказал Президент.Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах: «Вы знаете, что Беларусь — мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями».