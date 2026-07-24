Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита Президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по другим направлениям.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы, что должно способствовать достижению двустороннего товарооборота в $2 млрд. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества.