Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал Президент.

Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.

«Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику — будьте добры обслуживать ее здесь», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструированный в Шклове, в равной степени нужно обслуживать не только отечественную технику. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены.

«Цены должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Цены должны быть не убыточные», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за год с начала реконструкции.

Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе: «Это не потому что я тут работал и это моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. Поэтому мы делаем такой образцовый район здесь в Шклове и отчасти в Орше».

Что касается райагросервиса, Президент обратил внимание, что прежде он был средним или даже чуть ниже в сравнении с другими подобными организациями.

«Нам надо здесь сделать образцовую типичную сельхозтехнику — райагросервис в Шклове, чтобы показать всем, как надо, — подчеркнул глава государства. — По крупному все сделано. Осталась мелочевка. Надо привести это все в порядок».

Планируется, что предстоящей осенью на базе этого образцового райагросервиса в Шклове проведут семинар, на который пригласят председателей райисполкомов.

Глава государства оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. «Для нас это чудо в том плане, если мы сделаем такие ремонтные мастерские (в других районах. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул белорусский лидер.

Проектом занималось Управление делами Президента. «Сделал хорошо», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами Президента Юрию Назарову.

Теперь, сказал Президент, этот подарок для района надо растиражировать в масштабах страны.

Глава государства обратил внимание, что подобные ремонтные организации, наряду со строительными ПМК и другими учреждениями, являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу.

До начала реконструкции на территории агросервиса находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране. Реконструкция мастерских, начатая в апреле 2025 года, на текущий момент практически завершена. Центральная ремонтная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция технического обслуживания легковых автомобилей. Проведенная реконструкция позволила создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов (доильные залы, холодильное оборудование).

Еще до завершения реконструкции с мая 2026 года в мастерских начали производить ремонт сельхозтехники ряда местных хозяйств. Для снижения затрат проводятся централизованные закупки запасных частей непосредственно у заводов-производителей. После прохождения аттестации мастерских будут заключены договоры на сервисное обслуживание техники.

/Будет дополнено/.