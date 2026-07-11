Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев, передает корреспондент БЕЛТА.





«Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал Александр Лукашенко.

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