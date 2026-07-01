Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече с индонезийской стороны приняли участие министр инвестиций, глава Инвестиционного координационного совета, гендиректор Суверенного фонда благосостояния Индонезии «Данантара» Росан Перкаса Руслани, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию «Бапанас» Аиди Амран Сулайман, генеральный директор и президент-директор государственной нефтегазовой корпорации «Петрамина» Саймон Алоизиус Мантири.

«Уважаемые друзья, думаю, вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских, ветеринарных препаратов, продуктов питания вы обсуждали темы», — отметил в начале встречи глава государства.

«Я хочу, чтобы вы знали: если мы что-то можем для вас сделать — пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться, — заявил белорусский лидер. — Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения. Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек (решались вопросы. — Прим. БЕЛТА), если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо. Еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна страна».

«Вы хорошо знаете, что наши возможности — это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. На пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями», — добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь министр инвестиций Росан Перкаса Руслани отметил, что Президент Индонезии Прабово Субианто дал указания укреплять и развивать отношения с Беларусью во всех возможных сферах.