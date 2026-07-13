— на 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 417 км а/д М-8 «граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №113 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!