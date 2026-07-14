- на 249 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель –
Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;
- на 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;
- в районе остановочного пункта «Курган Славы» по ул. Рыжкова в г. Мозыре. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;
- в районе дома №94 по пр-ту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;
- мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 16 по 19 км а/д Р-30 «Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч.
Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!
Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!