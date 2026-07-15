— на 18 км а/д Р-33 «Речица — Хойники». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— на 11 км а/д Р-37 «Михалки — Наровля — граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №131 по пр-т Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 4 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.



Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины