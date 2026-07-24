— на 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 31 км а/д «подъезд от М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №131 по проспекту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 16 по 18 км а/д Р-30 «Гомель – Ветка – Чечерск – Ямное». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины