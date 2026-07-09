— на 5 км а/д Р-88 «Житковичи – Давид Городок – граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— на 9 км а/д Р-88 «Житковичи – Давид Городок – граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №113 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №131 по пр. Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «Оракул – Инсайт»: с 127 по 133 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч.



Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины