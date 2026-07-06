Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания (речь о совещании 16 июня текущего года. — Прим. БЕЛТА). Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее», — обозначил темы для доклада глава государства.
Александр Лукашенко также предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Он поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя НОК. «Насколько эта тройка работоспособна? Какова у нас здесь ситуация?» — спросил Президент.
Еще одна тема доклада, уже не связанная со спортом, касалась персональных задач Виктора Лукашенко в международной деятельности. «В том числе вопрос государственный, который висит на тебе, — это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти (развитие отношений с соответствующими странами. — Прим. БЕЛТА). Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике?» — поинтересовался глава государства.